Как определить число неспаренных электронов? только начала изучать химию, обьяс??ите понятно, до меня долго доходит. спасибо.)

Химия
Как определить число неспаренных электронов? только начала изучать химию, обьяс??ите понятно, до меня долго доходит. спасибо.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число неспаренных электронов это валентные электроны. Количество валентных электронов показывает номер группы,в которой находится нужный элемент.
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