Как определить число неспаренных электронов? только начала изучать химию, обьяс??ите понятно, до меня долго доходит. спасибо.)

Химия

Как определить число неспаренных электронов? только начала изучать химию, обьяс??ите понятно, до меня долго доходит. спасибо.)

Автор: Гость