Мама ребёнку в день покупает 1000 сосок сколько у ребёнка будет сосок за месяц,и что он с ними сможет сделать

Математика
Мама ребёнку в день покупает 1000 сосок сколько у ребёнка будет сосок за месяц,и что он с ними сможет сделать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 000 или 29 000 или 31 000. Просто выбросить.
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