Мама ребёнку в день покупает 1000 сосок сколько у ребёнка будет сосок за месяц,и что он с ними сможет сделать

Математика

Мама ребёнку в день покупает 1000 сосок сколько у ребёнка будет сосок за месяц,и что он с ними сможет сделать

Автор: Гость