Укажите временные периоды когда численность населения в россии сокращалась

География
Укажите временные периоды когда численность населения в россии сокращалась
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Численность населения в России сокращалась в периоды экономических кризисов (сразу после кризисов) и в периоды политической нестабильности, в военное и послевоенное время. Например, с 1941 года рождаемость резко падает. В послевоенное время возросло количество абортов. В постсоветский период (после распада СССР) идет отток части населения за границу, рождаемость падает, число рожденных вторых и последующих детей, многодетных семей существенно снижается.
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