Напишите на казахском языке 5-6 предложений про дружбу .Что такое дружба ,и что каждому человеку нужен друг,и так же что человек делится с другом новостями и подобное !

Қазақ тiлi

Напишите на казахском языке 5-6 предложений про дружбу .Что такое дружба ,и что каждому человеку нужен друг,и так же что человек делится с другом новостями и подобное !

Автор: Гость