Напишите на казахском языке 5-6 предложений про дружбу .Что такое дружба ,и что каждому человеку нужен друг,и так же что человек делится с другом новостями и подобное !

Қазақ тiлi
Напишите на казахском языке 5-6 предложений про дружбу .Что такое дружба ,и что каждому человеку нужен друг,и так же что человек делится с другом новостями и подобное !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Әрбір адамның сыр айтатын нағыз  шын досы болады.Достық өмірдегі ең қымбат нәрсе.Дос деген жаныңда жүретін, сыр сақтайтын.Дос сені түсінеді , сыйлайды.Ең бастысы қандай жағдай болсада жаныңнан табылатын адамды дос деп айтады.
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