Как решить (x*6-956):4=70 328-(y+6):4=228 ПОМОГИТЕ!!!
Математика
Как решить (x*6-956):4=70 328-(y+6):4=228 ПОМОГИТЕ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х·6-956):4=70(6х-956):4=706х-956=70·46х-956=2806х=280+9566х=1 236х=1 236:6х=206 (206·6-956):4=70 (это проверка)(1 236-956):4=70280:4=7070=70 328-(у+6):4=228 (у+6):4=328-228 (у+6):4=100 у+6=100×4 у+6=400 у=400-6 у=394 328-(394+6):4=228 228=228 Ответ: у=394
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