Выполни морфологический разбор слова: хрустальную
Русский язык
Выполни морфологический разбор слова: хрустальную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хрустальную-прил.1.(какую?) хрустальную.н.ф.-хрустальный.2.относ.;в ед.ч.,в ж.р.,в вин.п..3.(какую?)хрустальную(определ..)
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