Напишите сочинение по картине "Русская зима. Лигачёво" СРОЧНО!!!! Заранее СПАСИБО)

Гость: Гость:

Художника Константина Федоровича Юона (1875-1958) называют поэтом русского зимнего пейзажа. Родился в Москве в швейцарско-немецкой семье. Отец - служащий страховой компании, позже - её директор; мать - музыкант-любитель. Константин Юон с 1892 по 1898 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Его преподавателями были такие мастера, как К. А. Савицкий, А. Е. Архипов, Н. А. Касаткин. По окончании училища два года работал в мастерской В. А. Серова. Затем основал собственную студию. В 1903 году Юон стал одним из организаторов «Союза русских художников» . Он также входил в число участников объединения «Мир искусства» . Его основные произведения: «Зима» , «К Троице. Март» , «Весенний солнечный день» , «Мартовское солнце» , «Купола и ласточки» , «Раскрытое окно» . Художник говорил: « мне хотелось писать картины, как пишутся песни о жизни, об истории русского народа, о природе, о древних русских городах» . Одной из его картин является " Русская зима. Лигачёво ". Действие происходит в подмосковном селе Лигачёво. Изображен тихий зимний лес после ночного снегопада. Мы видим покрытые жемчужным инеем деревья. Рядом с ними – зелёные ёлочки, они прижались друг к другу, словно, греясь от небольшого морозца. Берёзы тоже нарядились в белоснежные зимние шубки. На заднем плане расположен сказочный зимний лес. Снег везде. На деревьях, на домах, на поляне, на горе. Он переливается серыми, голубыми и белыми оттенками. Зима - очень красивое время года. Как будто природа готовится к свадьбе, одеваясь в подвенечное платье. Но сейчас природа уснула до весны, а людская жизнь продолжается. Вот по дороге идет весёлая группа мальчишек. Они весело что-то обсуждают и размахивают руками. Впереди них бежит чёрный пёсик. Он тоже рад зиме. На горке расположены деревянные дома, крыши которых покрыты белым пушистым снегом. Недалеко от домов с невысокой горки на санках и ледянках катаются дети. Им очень весело. Многие люди любят зиму, особенно дети. Можно играть в снежки, строить снеговиков и просто прыгать по пушистым сугробам. Эта картина, как настоящая природа. Как будто мы сами там находимся и смотрим на зимнюю прелесть. Полотно Юона зачаровывает красотой покрытых инеем деревьев, заснеженными, сверкающими на солнце пригорками, пушистым снегом, укрывшим землю. Мне нравится картина К. Ф. Юона тем, что в ней отображена красота родной природы, её жизнеутверждающая сила.