Мальчик проходит 80м за одну минуту какое растояние он может пройти за один час

Математика
Мальчик проходит 80м за одну минуту какое растояние он может пройти за один час
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 80x60=4.800(м) ответ4.800
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Уравнение силы тока от времени в колебательном контуре имеет вид i=10^-4*cos(частота*t+пи/2). Какой будет энергия конденсатора и катушки в тот м...
Ответить
Биология
Среди перечисленных экологических факторов нельзя отнести к группе абиотических : А)влажность Б)свет В) конкуренцию за пищу Г)температуру
Ответить
Физика
Найдите дальность полета сигнальной ракеты, выпущенной со скоростью 40 м/с под угл??м 15 градусов к горизонту.
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение по картине "Русская зима. Лигачёво" СРОЧНО!!!! Заранее СПАСИБО)
Ответить
Физика
Срооочно пожалуйста помогите
Ответить