Мальчик проходит 80м за одну минуту какое растояние он может пройти за один час
Математика
Мальчик проходит 80м за одну минуту какое растояние он может пройти за один час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 80x60=4.800(м) ответ4.800
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