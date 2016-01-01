Ребят пожалуйста Время ОС Интерфейс

Информатика
Ребят пожалуйста Время ОС Интерфейс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
OC с интерфейсом это Android, iOS, windows, Linux, Ubuntu ,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Отличник Дима выписал на доске 2016 чисел. Первое их этих чисел 1, второй число 2, начиная с третьего, равно разности между больш...
Ответить
Русский язык
Добрый вечер ,помогите нашла слова "лишь,полынь,осень....а больше что-то не могу най??и. Упр.94
Ответить
Английский язык
She doesn't come home at 10oclock .возразить
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите составить предложения на казахском со словочетаниями: қысқа бөрік, жылы бөкебай, үлкен етік, ақ қаптама, əдемі етек, жайнаған емшекқап, кө...
Ответить
Математика
Мальчик проходит 80м за одну минуту какое растояние он может пройти за один час
Ответить