Составить 5 словосочетаний с гл словом выраженным глаголом замените глаголы имен??м сущ Берег моря паруса яхт край степи гигантские домны в золотой степи земля юности прекрасные дороги образец посетить аул - посещение аула

Гость: Гость:

Моряк стоит на берегу моря. Паруса яхт медленно коль/хаются по ветру. Путешественник приехал к краю степи. ? В золотой степи этим летом сухо. Сегодня я приехала навестить землю юности. В нашем городе постелили прекрасне дороги.