At eight fifteen перевод на русский

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At eight fifteen перевод на русский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В восемь часов,пятнадцать минут 8:15
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