Кпд што ето помогите пожалуйста
Физика
Кпд што ето помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коэффициент полезного действия - характеристика эффективности системы в отношении преобразования или передачи энергии
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