На наклонной плоскости с углом наклона а (альфа) лежит брусок массой m. Груз массой m1 присоединен к бруску при помощи нити, перекинутой через блок. Определить натяжение нити, если коэффициент трения бруска о плоскость м (мю). ...

Физика
На наклонной плоскости с углом наклона а (альфа) лежит брусок массой m. Груз массой m1 присоединен к бруску при помощи нити, перекинутой через блок. Определить натяжение нити, если коэффициент трения бруска о плоскость м (мю). Массой блока и нити пренебречь. При каких значениях м (мю) система будет находится в равновесии? Какой будет сила давления на ось блока? Помогите пожалуйста кто-нибудь. Совсем тупой)) Если можно, то с подробностями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Натяжение нити для двух брусков Т Тогда при равновесии имеем Т=m1g N=mg cosa  N - реакция опоры T=mgsinl+μN=mgsina+μmgcosa=mg(sina+μcosa) m1=msina+mμcosa μ=(m1-msina)/(mcosa) Теперь груз движется вниз, а брусок поднимается вверх m1g-T=am1 T-mg(sina+μcosa)=am   a=(T-mg(sina+μcosa))/m m1g-T=Tm1m-m1g(sina+μcosa) T(m1/m+1)=m1g(1+sina+μcosa) T=(m1m/(m1+m))g(1+sina+μcosa)
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