На наклонной плоскости с углом наклона а (альфа) лежит брусок массой m. Груз массой m1 присоединен к бруску при помощи нити, перекинутой через блок. Определить натяжение нити, если коэффициент трения бруска о плоскость м (мю). ...

Физика

На наклонной плоскости с углом наклона а (альфа) лежит брусок массой m. Груз массой m1 присоединен к бруску при помощи нити, перекинутой через блок. Определить натяжение нити, если коэффициент трения бруска о плоскость м (мю). Массой блока и нити пренебречь. При каких значениях м (мю) система будет находится в равновесии? Какой будет сила давления на ось блока? Помогите пожалуйста кто-нибудь. Совсем тупой)) Если можно, то с подробностями

Автор: Гость