Напишите краткое сочинение на книгу Дубровский. За ранее спасибо)

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Главный герой повести А. С. Пушкина «Дубровский» — молодой барин, образ которого показан в развитии. Перед нашими глазами проходит целый ряд событий из жизни Владимира Дубровского, и постепенно мы узнаем о нем много нового. Знакомимся мы с Владимиром в III главе и узнаем, что он «лишился матери с малолетства», почти не знал своего отца, с восьми лет воспитывался в Кадетском корпусе (закрытом военном училище для детей дворян) и «выпущен был корнетом в гвардию». Отец не жалел денег для его приличного содержания, и Владимир вел в Петербурге жизнь, принятую в его кругу: был расточителен, позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и «входил в долги», не заботясь о будущем, надеясь рано или поздно найти богатую невесту. Но однажды он получил из дома письмо с тревожными известиями, и с этого дня жизнь его круто изменилась. Несмотря на то, что Владимир мало знал своего отца, он был к нему «романтически» привязан и готов был уйти ради него в отставку. Приехав домой, Владимир застал отца в плачевном состоянии, дела были запущены, и никто не смог дать ему нужные объяснения. Срок подачи апелляции закончился, и Кистеневка перешла Троекурову. Судейские, прибывшие «вводить во владение» нового барина, грубо и неуважительно вели себя по отношению к молодому Дубровскому. И тогда на его защиту выступили дворовые. Назревал бунт. Сам Владимир кипел от негодования, но, несмотря на свою молодость, обладал рассудительностью, его уважали, к его мнению прислушивались. Ему удалось погасить первую вспышку негодования крестьян, но дальнейшие события вынудили его самого совершить поступки, которые вывели его на путь защитника угнетенных, народного мстителя. Такие перемены произошли из-за переживаний, связанных с утратой отца, потерей всего имущества и чудовищной несправедливостью Троекурова. Во многом помогло ему общение с крестьянами. Но, несмотря на то что образ жизни Владимира изменился, он не разрывает связи со своим классом и не встает на путь последовательной борьбы. С самого начала Дубровский не разделяет бунтарскую активность крестьян и признает борьбу против несправедливости средствами просвещения, гуманности, а не путем вооруженного народного восстания, поэтому и его связь с крестьянами оказалась непродолжительной. В характере Владимира много положительных черт. Он хорошо образован, честен, решителен и порядочен, обладает ловкостью и отвагой, способен на сильные, глубокие чувства. Но мы видим и двойственность характера Дубровского. Например, он сразу превратился в Дефоржа, как только увидел и полюбил Машу Троекурову (дочь своего врага), и оставил мысль о мщении, хотя причины, побудившие его мстить обидчику, были очень серьезные. Автор придал Владимиру черты героя авантюрного и рыцарского романа. Дубровский попадает в необычные ситуации и ведет себя в них необычно. Ему также присущи черты романтического героя любовного романа: он посылает Маше таинственные записки, использует дупло старого дуба в качестве почтового ящика, передает кольцо, предупреждающее об опасности, встречает свадебную карету в глухом лесу. Все это делает образ Владимира Дубровского не совсем реалистичным, но все-таки он остается очень интересным, потому что является героем нового типа, который раскрывается в типических для жизни и литературы того времени ситуациях. сократи и сойдет