Детские туфельки в мае стоили 134 руб., а костюм 165 руб. В июне туфельки подорожали на 25 руб., а костюм на 99 руб. Сколько стоили туфельки и костюм вместе в июне?

Математика

Детские туфельки в мае стоили 134 руб., а костюм 165 руб. В июне туфельки подорожали на 25 руб., а костюм на 99 руб. Сколько стоили туфельки и костюм вместе в июне?

Автор: Гость