Детские туфельки в мае стоили 134 руб., а костюм 165 руб. В июне туфельки подорожали на 25 руб., а костюм на 99 руб. Сколько стоили туфельки и костюм вместе в июне?
Математика
Детские туфельки в мае стоили 134 руб., а костюм 165 руб. В июне туфельки подорожали на 25 руб., а костюм на 99 руб. Сколько стоили туфельки и костюм вместе в июне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)134+25=159 2)165+99=264 3)159+264=423 Ответ:423
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