ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Если к пятизначному числа приписать в конце справа цифру 6,полученное число умножить на 4,то получится исходное число с приписанной цифрой 6 впереди (слева).Найти это число.
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Если к пятизначному числа приписать в конце справа цифру 6,полученное число умножить на 4,то получится исходное число с приписанной цифрой 6 впереди (слева).Найти это число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это число 15383. 153846*4=615384 p/s не забывайте выбирать лучший ответ)
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