ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Если к пятизначному числа приписать в конце справа цифру 6,полученное число умножить на 4,то получится исходное число с приписанной цифрой 6 впереди (слева).Найти это число.

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Если к пятизначному числа приписать в конце справа цифру 6,полученное число умножить на 4,то получится исходное число с приписанной цифрой 6 впереди (слева).Найти это число.

Автор: Гость