Помогите. пожалуйста! Длина дороги 5989 м. Сколько приблизительно метров составляет 3/5 части этой дороги?

Математика
Помогите. пожалуйста! Длина дороги 5989 м. Сколько приблизительно метров составляет 3/5 части этой дороги?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5989:5*3=3593,4 а если примерно 3593
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте 2 предложения со словами пышная белая роза , что бы в 1 предложении у этих слов был И.п а, во 2 В.п.
Ответить
Математика
10 номер. ПОМОГИТЕ . СРОЧНО НУЖНО .
Ответить
География
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! РЕБЯТА МИЛЫЕ МОИ ПОМОГИТЕ!! 1)Почему С??лнце не освещает одновременно всю земную поверхность? 2) ...
Ответить
Математика
11 метров в квадрате 4см в квадрате это сколько дм в квадрате
Ответить
География
Обитают ли хладнокровные животные в Красном Море?
Ответить