Помогите. пожалуйста! Длина дороги 5989 м. Сколько приблизительно метров составляет 3/5 части этой дороги?

Математика

Помогите. пожалуйста! Длина дороги 5989 м. Сколько приблизительно метров составляет 3/5 части этой дороги?

Автор: Гость