Помогите пожалуйста; два прямоугольника имеют одинаковую площадь,равную 96 см 2. Длина первого прямоугольника 16 см ,его ширина на 2 см больше ширины второго прямоугольника. найди длину и ширину второго прямоугольника.

Математика

Помогите пожалуйста; два прямоугольника имеют одинаковую площадь,равную 96 см 2. Длина первого прямоугольника 16 см ,его ширина на 2 см больше ширины второго прямоугольника. найди длину и ширину второго прямоугольника.

Автор: Гость