Помогите пожалуйста; два прямоугольника имеют одинаковую площадь,равную 96 см 2. Длина первого прямоугольника 16 см ,его ширина на 2 см больше ширины второго прямоугольника. найди длину и ширину второго прямоугольника.

Математика
Помогите пожалуйста; два прямоугольника имеют одинаковую площадь,равную 96 см 2. Длина первого прямоугольника 16 см ,его ширина на 2 см больше ширины второго прямоугольника. найди длину и ширину второго прямоугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:16=6-ширина первого; 6-2=4-ширина второго; 96:4=24-длина второго;
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