Помогите пожалуйста; два прямоугольника имеют одинаковую площадь,равную 96 см 2. Длина первого прямоугольника 16 см ,его ширина на 2 см больше ширины второго прямоугольника. найди длину и ширину второго прямоугольника.
Математика
Помогите пожалуйста; два прямоугольника имеют одинаковую площадь,равную 96 см 2. Длина первого прямоугольника 16 см ,его ширина на 2 см больше ширины второго прямоугольника. найди длину и ширину второго прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
96:16=6-ширина первого; 6-2=4-ширина второго; 96:4=24-длина второго;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Русский язык