Сократить дробь : х^2+ху/х^2 ху+у/у^2+у а+2/а^2+2а 4m^2-9/2m+3 5x-10/(x-2)^2 (n-3)^2/6-2n
Алгебра
Сократить дробь : х^2+ху/х^2 ху+у/у^2+у а+2/а^2+2а 4m^2-9/2m+3 5x-10/(x-2)^2 (n-3)^2/6-2n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=числитель х(х+у)/знам х²=(х+у)/х; 2)=числ у(х+1)/знам у(у+1)=(х+1)/(у+1); 3)=числитель (а+2)/знам а(а+2)=1/а; 4)=числ (2m-3)(2m+3)/знам (2m+3)=2m-3 ; 5)=числ 5(х-2)/знам (х-2)²=1/(х-2); 6) числ -(3-n)²/знам 2(3-n)=-(3-n)/2=(n-3)/2
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