Какой должна быть хорошая речь? Спиши ответ. Хорошая ... речь - понятная ... и ... вежли??ая.

Русский язык
Какой должна быть хорошая речь? Спиши ответ. Хорошая ... речь - понятная ... и ... вежли??ая.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хорошая, ясная речь - понятная чёткая и очень вежливая ( или как - нибудь по другому )
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