Помогите пожалуйста) Геометрия

Гость: Гость:

1. ∠FKM=∠EPM и являются соответственными, следовательно KF║PE следовательно ∠y=∠KFM=52 как соответственные. x=180-52=128 так как они смежные 2. ∠BCD=51 как вертикальный с углом С. Сумма односторонних углов 180 следовательно ∠ABC=180-51=129. ∠ABE=129:2=64,5. По свойству суммы углов треугольника ABE ∠x=180-(64,5+52)=63,5 3. ∠NKP=180-68=112 как смежные. ∠MKT=68 как накрест лежащий с углом К. ∠TPK=68:2=34. В треугольнике ТКР ∠х=180-(34+112)=34 по свойстве суммы углов треугольника