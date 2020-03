Помогите пожалуйста I ____ Draggy. I ____ a good dragon. My brother_____ Plog. He ___ six. Dotty ___ my sister. She ___ ten. They ____ funny. We ___best friends. Dotty and I ____ pupils. You ____ a pupil too.

Английский язык

Помогите пожалуйста I ____ Draggy. I ____ a good dragon. My brother_____ Plog. He ___ six. Dotty ___ my sister. She ___ ten. They ____ funny. We ___best friends. Dotty and I ____ pupils. You ____ a pupil too.

Автор: Гость