Помогите пожалуйста!! Является ли число 122,2 членом арифметической прогрессии, пе??вый член которой равен -3,2, а пятый равен 4,4? Если да, то определите номер этого члена.

Алгебра

Помогите пожалуйста!! Является ли число 122,2 членом арифметической прогрессии, пе??вый член которой равен -3,2, а пятый равен 4,4? Если да, то определите номер этого члена.

Автор: Гость