Помогите пожалуйста!! Является ли число 122,2 членом арифметической прогрессии, пе??вый член которой равен -3,2, а пятый равен 4,4? Если да, то определите номер этого члена.
Алгебра
Помогите пожалуйста!! Является ли число 122,2 членом арифметической прогрессии, пе??вый член которой равен -3,2, а пятый равен 4,4? Если да, то определите номер этого члена.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Торговец приобрёл на ферме 140 десятков яиц. покупка каждого яйца 1руб 30 коп. за перевозку груза он заплатил 1200рублей. при доставке разбилось 20...
Математика
2.Укажите верное равенство 2(5+х)=5+2х 2(5+х)=10+х 2(5+х)=12х 2(5+х)=10+2х И МОЖНО ПОЖАЛУЙСТА РЕШЕНИЕ ВЕРНОГО ОТВЕТА
Физика