Помогите пожалуйста!! Является ли число 122,2 членом арифметической прогрессии, пе??вый член которой равен -3,2, а пятый равен 4,4? Если да, то определите номер этого члена.

Алгебра
Помогите пожалуйста!! Является ли число 122,2 членом арифметической прогрессии, пе??вый член которой равен -3,2, а пятый равен 4,4? Если да, то определите номер этого члена.
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