Помогите пожалуйста! из одной точки проведены касательная и секущая. касательна?? длиннее внешнего отрезка секущей на 5 см и короче внутреннего отрезка на столько же. найдите касательную.
Геометрия
Помогите пожалуйста! из одной точки проведены касательная и секущая. касательна?? длиннее внешнего отрезка секущей на 5 см и короче внутреннего отрезка на столько же. найдите касательную.
Ответ(ы):
Гость:
К-поп кароче рулит детка!!!
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