Помогите пожалуйста! из одной точки проведены касательная и секущая. касательна?? длиннее внешнего отрезка секущей на 5 см и короче внутреннего отрезка на столько же. найдите касательную.

Геометрия

Помогите пожалуйста! из одной точки проведены касательная и секущая. касательна?? длиннее внешнего отрезка секущей на 5 см и короче внутреннего отрезка на столько же. найдите касательную.

Автор: Гость