Помогите пожалуйста. Изменяя глагольные словосочетания ,составьте сначала предложение с деепричастным оборотом,а затем предложение с причастным оборотом по образцу. 1)Кружить над космодромом;готовитьсяк посадке. 2)Блеснуть ...

Гость: Гость:

2. Змея, блеснув сверкающим хвостом, шла на перерез своей жертве. Змея шла на перерез своей жертве и блестела сверкающим хвостом. 3. Адвокат, надблюдая за показаниями, заметил опасность в речи обвинителя. Наблюдавший за показаниями адвокат заметил опасность в речи обвинителя. 4. Девушка, сидя в салоне, увидела за стеклом, как пошел снег. Девушка, сидевшая в салове, увидела за стеклом, как пошел снег. 5. Мальчик, испугавшись, закрыл глаза от страха. Испугавшийся мальчик закрыл глаза от страха. 6. Увидев чистый горизонт, я долго не мог прийти в себя. Я, увидевший чистый горизонт, еще долго не мог прийти в себя. 7. Окончательно успокоившись, люди стали медленно попивать прохладительные напитки. Окончательно успокоившиеся люди стали медленно попивать прохладительные напитки. 8. Пилот, стоя на твердой демле, уже стал прощаться с командиром. Стоявший на твердой земле пилот уже стал прошаться с командиром