Помогите пожалуйста (!!! как буден на английском: 8.29 9.48 2.14
Английский язык
Помогите пожалуйста (!!! как буден на английском: 8.29 9.48 2.14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It is twenty nine minutes past eight. It is twelve minutes to ten . It is fourteen minutes past two .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обращения, вводные и вставные конструкции (8 класс) 1. Выпишите номера предложений, в которых есть обращение (знаки препинания не расставлены) ...
Английский язык
Английский язык
Английский язык