Помогите пожалуйста (!!! как буден на английском: 8.29 9.48 2.14

Английский язык
Помогите пожалуйста (!!! как буден на английском: 8.29 9.48 2.14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
It is twenty nine minutes past eight. It is twelve minutes to ten . It is fourteen minutes past two .
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