Помогите пожалуйста как можно скорее

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Помогите пожалуйста как можно скорее
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Гость:
Привет чем помоч тебе то ъ
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