Помогите пожалуйста!)) Как вы понимаете слова "Будь патриотом, это самое главное"? Очень нужно! Заранее спасибо)))

Обществознание

Помогите пожалуйста!)) Как вы понимаете слова "Будь патриотом, это самое главное"? Очень нужно! Заранее спасибо)))

Автор: Гость