Помогите пожалуйста!)) Как вы понимаете слова "Будь патриотом, это самое главное"? Очень нужно! Заранее спасибо)))
Обществознание
Помогите пожалуйста!)) Как вы понимаете слова "Будь патриотом, это самое главное"? Очень нужно! Заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Патриот это когда ты увадешь страну свою заботиться о своей стране любишь уважаешь традиции и тд
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