Помогите пожалуйста Каково реальное положение в обществе в конце 1916 г. по отношению к существующей царской власти?
История
Помогите пожалуйста Каково реальное положение в обществе в конце 1916 г. по отношению к существующей царской власти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обществе назревает политический и экономический кризис. Происходит размежевание политических сил. Происходит рост влияния большевистской партии. Утрата авторитета царской власти. Складывается революционная ситуация.
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