Помогите, пожалуйста х+8/х-0.4=х+8/0.4х-4
Алгебра
Помогите, пожалуйста х+8/х-0.4=х+8/0.4х-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+8/х-2/5 = х+8/0,4х-4 х+8/5х-2/5 = х+8/0,4х-4 (х+8)*5/5х-2 = х+8/0,4х-4, х не = 2/5, х не = 10 (5(0,4х-4)-(5х-2))*(х+8)=0 (2х-20-5х+2)(х+8)=0 (-3х-18)(х+8)=0 -3(х+6)(х+8)=0 (х+6)(х+8)=0 х+6=0 х+8=0 х1,2 = -6; -8
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