Задание 9 пожалуйста плииииз

Математика
Задание 9 пожалуйста плииииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из диалога понятно, что Белов — не черноволосый. Значит, он рыжий. Тогда Чернов не может быть рыжим. Значит, он блондин. А Рыжов, стало быть, брюнет.
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