Укажите соединения из которых состоят прионы а)АТФ,б)РНК,в)ДНК,г)Гликопротеиды
Биология
Укажите соединения из которых состоят прионы а)АТФ,б)РНК,в)ДНК,г)Гликопротеиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это г)Гликопротеиды..
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