Який варіант може бути правильним? 1. У котрому рядку не порушено синтаксичних но??м? А) По понеділкам заняття відбуваються в четвертому корпусі. Б) Цього року робітники професійно виклали бруківку. В) Такі лекції важко спр...

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Який варіант може бути правильним? 1. У котрому рядку не порушено синтаксичних но??м? А) По понеділкам заняття відбуваються в четвертому корпусі. Б) Цього року робітники професійно виклали бруківку. В) Такі лекції важко сприймаються студентами. Г) Курсову роботу написано першокурсником. 2. У котрому рядку немає синтаксичних помилок? А) Указ підписав Президент України. Б) Указ підписаний Президентом України. В) Указ підписано Президентом України. Г) Указ підписується Президентом України.
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