Какой 6той кристововой поход

История
Какой 6той кристововой поход
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крестовый поход  императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена в  1228—1229 годах. Этот поход не был отмечен ни одним сражением. Спустя семь лет после провала  Пятого крестового походаФридрих II путём дипломатических маневров сумел восстановить контроль христиан над  Иерусалимом и рядом других областей на ближайшие пятнадцать лет.
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