Какой 6той кристововой поход

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Крестовый поход императора Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена в 1228—1229 годах. Этот поход не был отмечен ни одним сражением. Спустя семь лет после провала Пятого крестового походаФридрих II путём дипломатических маневров сумел восстановить контроль христиан над Иерусалимом и рядом других областей на ближайшие пятнадцать лет.