Синтаксический разбор предолжения. Солнце скрылось в белесоватом облаке, двигавшемся передовым отрядом несмертной чёрной рати.
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Синтаксический разбор предолжения. Солнце скрылось в белесоватом облаке, двигавшемся передовым отрядом несмертной чёрной рати.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи, там причастный оборот
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