Даю 20 баллов! заполните таблицу! не надо писать мне сочинения, четкие ответы!

Литература
Даю 20 баллов! заполните таблицу! не надо писать мне сочинения, четкие ответы!
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Гость:
Не ври 5 баллов не правда я могу ответить только объесни
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