Произведение А.Куприна белый пудель. захотелось ли тебе прочитать это произведе??ие целиком . почему
Литература
Произведение А.Куприна белый пудель. захотелось ли тебе прочитать это произведе??ие целиком . почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,хотелось и прочитал.А.Куприн хороший писатель,пишет отличные и интригующие произведения.
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