Переведите из одной единицы измерения в другую 19дм5см=...см 43см8мм=...мм 21км 678м =. ..м 503см =...дм...см помагите

Математика

Переведите из одной единицы измерения в другую 19дм5см=...см 43см8мм=...мм 21км 678м =. ..м 503см =...дм...см помагите

Автор: Гость