Переведите из одной единицы измерения в другую 19дм5см=...см 43см8мм=...мм 21км 678м =. ..м 503см =...дм...см помагите
Математика
Переведите из одной единицы измерения в другую 19дм5см=...см 43см8мм=...мм 21км 678м =. ..м 503см =...дм...см помагите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
43см8мм=438мм. 21км 678м=21678м
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