Помогите решить: 1-дно из 2-ух чисел в 5 раз больше другого.Если большее число уменьшилось на 2,а меньшее увеличить на 2,то 1-ый результат будет 2-ое больше 1-ого.Найдите эти числа.

Алгебра
Помогите решить: 1-дно из 2-ух чисел в 5 раз больше другого.Если большее число уменьшилось на 2,а меньшее увеличить на 2,то 1-ый результат будет 2-ое больше 1-ого.Найдите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перше число - 10. друге- 2... підскажи будь ласка мені: 5. Визначте географічні координати об,єкта, якщо Полярну зірку в ньому видно на відстані 810 від точки зеніту, а місцевий час випереджає час Лондона на 2 год. 36 хв.: А. 810  пн. ш., 390  зх. д.       Б. 90  пн. ш., 390 сх. д.   В. 810  пн. ш., 390  сх д.   Г. 90  пн. ш., 390  зх. д.

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