Помогите решить: 1-дно из 2-ух чисел в 5 раз больше другого.Если большее число уменьшилось на 2,а меньшее увеличить на 2,то 1-ый результат будет 2-ое больше 1-ого.Найдите эти числа.

Алгебра

Помогите решить: 1-дно из 2-ух чисел в 5 раз больше другого.Если большее число уменьшилось на 2,а меньшее увеличить на 2,то 1-ый результат будет 2-ое больше 1-ого.Найдите эти числа.

Автор: Гость