Помогите пожалуйста. Нужно составить предложения со словами:библиография,гуман??тарный,гуманный.

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Моя подруга ещё долго оформляла библиографическое описание книги, которое нам задали в школе В нашей школе после 9 класса детей разделяют на гуманитарный и информационно-технологический классы Витя был очень гуманным человеком, поэтому помогал всем своим одноклассникам