Сочинение по Капитанской дочке Пушкина по плану не меньше 10 предложений 1.Что общего между Гринёвым и Швабриным? 2.Как каждый из героев относится к людям? 3.Как поступают герои в ситуации выбора? 4.Любовь или долг, любил л...

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В крепости Гринев знакомится с Алексеем Швабриным. О его жизни читатель узнает лишь то, что в крепость герой сослан из-за дуэли. Швабрин умен, возможно, он получил хорошее образование, и имеет такой же строптивый, неуравновешенный характер, как и Гринев. Словом, оба героя – повесы-недоросли, только что выпорхнувшие из родительского гнезда. Однако образ Швабрина почему-то сразу вызывает читательскую антипатию. Не случайно и такая фамилия героя – Швабрин, она очень ярко раскрывает его характер, умение лицемерить, изменять своим принципам, идеалам. Гринев – милый романтик, он страстно влюблен в Машу Миронову и пишет ей стихи в альбом. Реалистичный и расчетливый Швабрин смеется и иронизирует над своим приятелем. Однако и он влюблен в эту же девушку. Между героями происходит дуэль, во время которой Швабрин чуть было, не убил своего «приятеля». Но это лишь завязка сюжета. По-настоящему понять характер каждого из героев помогают трагические события, связанные с пугачевским восстанием. Это – кульминация повести, и каждый должен совершить нравственный выбор: что для него важнее – честь или бесчестие. На глазах у Петруши Гринева происходит казнь добрых простых офицеров: капитана Миронова, коменданта крепости Ивана Кузьмича. Они отказываются присягнуть Пугачеву, считая его вором и самозванцем, поэтому выбирают смерть. Такой поступок достоин настоящего офицера. Швабрин же, испугавшись за свою жизнь, перешел служить в пугачевское войско. Он думает лишь о спасении собственной жизни, забывая о том, что присягнул на верность отечеству, императрице. Такой поступок недостоин оправдания, хотя инстинкт самосохранения – самый сильный у любого живого существа. Конечно же, Петруше Гриневу было очень страшно. Но он должен был сделать выбор: присягнуть Пугачеву, поцеловать его руку или отправиться на виселицу вслед за капитаном Мироновым. Гринев