Помогите! Нужно написать сочинение на тему "летние радости"
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Помогите! Нужно написать сочинение на тему "летние радости"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летние радости. Почему мне нравиться лето?Лето это время года в которое можно купаться в речке,загорать на пляже и собирать грибы.Летом дни длинные-длинные,солнце восходит рано-рано, на востоке заходит за горизонт поздно-поздно.Мы ложимся спать с мыслью что завтра новый,полный событий день. С новым днем мы встаем и бежим купаться на речку.Вода прохладная ведь сейчас раннее утро. Все лето мы с утра до вечера гуляем на улице,дышим свежим воздухом.Но вот уже август.Скоро школа,а значит и первое сентября.Мы начинаем складывать портфель,учебники,тетрадки и многое другое.Мы готовимся к школе.1 сентября очень важный день для учеников.Особенно он важен для первых и одиннадцатых классов.Первые классы услышат заветный звонок,одиннадцатые звонок который объявил им последний год в учебе.Но немаловажен он и для 5 классов.Ведь они теперь в старшой школе.и вот ты пишешь последние предложения в своем сочинение "Летние радости".
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