С помощью животных распространяются плоды у.. а)лопуха войлочного б)рябины обык??овенной в)клена американского г)березы повислой
Биология
С помощью животных распространяются плоды у.. а)лопуха войлочного б)рябины обык??овенной в)клена американского г)березы повислой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)берёзы повислой пожалуйста
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Постройте график функции y=x2. С помощью графика найдите значение функции при x=-2; пожалуста есть фотографий
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