С помощью животных распространяются плоды у.. а)лопуха войлочного б)рябины обык??овенной в)клена американского г)березы повислой

Биология
С помощью животных распространяются плоды у.. а)лопуха войлочного б)рябины обык??овенной в)клена американского г)березы повислой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)берёзы повислой пожалуйста
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