Дати назви насиченим вуглеводням . H3C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 H3C-CH2-C(C2H5)2-CH2-CH3 H3C-CH2-CH(Br)-CH(C2H5)-CH(Cl)-CH2-CH3
Химия
Дати назви насиченим вуглеводням . H3C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 H3C-CH2-C(C2H5)2-CH2-CH3 H3C-CH2-CH(Br)-CH(C2H5)-CH(Cl)-CH2-CH3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H3C-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 2,3-диметилбутан H3C-CH2-C(C2H5)2-CH2-CH3 2,2-диэтилпентан H3C-CH2-CH(Br)-CH(C2H5)-CH(Cl)-CH2-CH3 3-бром-4-этил-5-хлоргептан
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