Найдите производные функций у=cosx/x y=ln (2x3 +4)
Алгебра
Найдите производные функций у=cosx/x y=ln (2x3 +4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 y`=(-xsinx-cosx)/x² 2 y`=6x²/(2x³+4)
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