Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0.3 м/с2 и останавливается через 1 мин после начала торможения.Найти начальную скорость.

Физика
Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0.3 м/с2 и останавливается через 1 мин после начала торможения.Найти начальную скорость.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1мин=60сек 0.3*60=18м/с
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