Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0.3 м/с2 и останавливается через 1 мин после начала торможения.Найти начальную скорость.

Физика

Пассажирский поезд при торможении движется с ускорением 0.3 м/с2 и останавливается через 1 мин после начала торможения.Найти начальную скорость.

Автор: Гость