1.Охарактеризуйте особенности процесса размножения инфузории-туфельки. 2. Объясните, почему половой процесс не является половым размножением. В чём его биологическое значение?
Биология
1.Охарактеризуйте особенности процесса размножения инфузории-туфельки. 2. Объясните, почему половой процесс не является половым размножением. В чём его биологическое значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- туфелька наиболее распространенный представитель, обитатель пресных водоемов, длина тела 0,3 мм. Форма тела постоянная и напоминает подошву туфли. Все тело равномерно покрыто ресничками, расположенными рядами, их больше 10 тысяч. Работают они синхронно, совершая волнообразные движения, обеспечивается это плотными цитоплазматическими нитями - фибриллами (плавает тупым концом вперед). Между ресничками расположены мелкие веретеновидные тельца - трихоцисты - органоиды защиты и нападения, которые в ответ на раздражение с силой выбрасываются и вонзаются в тело жертвы или врага. Питаются инфузории бактериями и одноклеточными водорослями. Сбоку на теле имеется углубление - предротовое углубление, ведущее в рот. На дне глотки в цитоплазме образуется пищеварительная вакуоль, которая отделяется от глотки и увлекается током цитоплазмы. При обилии пищи и нормальных температурных условиях (15 градусов) пищеварительные вакуоли образуются, каждые 1-2 мин. В них пища переваривается и усваивается цитоплазмой, после чего пищеварительная вакуоль, пройдя по часовой стрелке, подходит к заднему концу тела, где через специальное отверстие в оболочке - порошицу выбрасывает не переваренные остатки пищи наружу. Функцию осморегуляции выполняют 2 сократительные вакуоли.
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