Я решил но не знаю как написать На фотке задача
Математика
Я решил но не знаю как написать На фотке задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)14+10+16+8=48(см)- периметр четырехугольника 2)55-48=7(см)- длина карандаша
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