Помогите пожалуйста!! Десять человек сдавали экзамен.Они вытягивали билеты науга?? по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билеты из оставшихся. Один из экзаменующихся знал ответы ко всем 1...

Математика
Помогите пожалуйста!! Десять человек сдавали экзамен.Они вытягивали билеты науга?? по очереди по одному из 10 билетов, лежащих на столе, причём каждый вытягивал билеты из оставшихся. Один из экзаменующихся знал ответы ко всем 10 билетам, один - к билетам номер1, 2, ... 9, один к - к билетам 1, 2, ... 8, один только к билету номер1. Могут ли ровно 5 человек вытянуть билеты, на которые они не знают ответы?(если можно по действиям)
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Автор: Гость
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Гость:
Да, так как остальные 5 человек не указаны, а они могут ничего не знать)
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