Упростить выражение: 1+cos2a+sin2a/sin(a)+cos(a)
Математика
Упростить выражение: 1+cos2a+sin2a/sin(a)+cos(a)
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